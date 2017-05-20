Глава Минюста ФРГ призвал увольнять военных, восхваляющих Вермахт

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Берлин, 20 мая. Глава Минюста ФРГ Хайко Маас считает, что военнослужащих, которые прославляют традиции вермахта, следует увольнять из рядов Вооруженных сил, пишет Passauer Neue Presse.

Министр юстиции Германии Хайко Маас призвал не забывать историю, поэтому лицам, которые прославляют Вооруженные силы нацистской Германии, не место в современной армии. «С учетом германской истории должно быть ясно, что тому, кто прославляет гитлеровский вермахт, вообще нечего искать в Бундесвере», — сказал министр.

На фоне задержания кадрового офицера Бундесвера, подозреваемого в подготовке теракта против беженцев в ФРГ, Маас добавил, что нельзя возлагать вину за действия одного человека на остальных солдат, которые образцово исполняют свои обязанности.