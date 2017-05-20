Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Станцию метро «Ленинский проспект» в Петербурге закрыли из-за коробки из-под обуви

Станцию метро «Ленинский проспект» в Петербурге закрыли из-за коробки из-под обуви

18:55  20 Мая 2017
115

ленинский

Санкт-Петербург, 20 мая. Станцию метро «Ленинский проспект» в Санкт-Петербурге закрыли из-за обнаружения бесхозного предмета на платформе. Об этом сообщает метрополитен Северной столицы.

Поезда проезжают станцию без остановки.

По словам источника ФАН, бесхозный предмет оказался черным полиэтиленовым пакетом, внутри которого была коробка из-под обуви. На газоанализатор она не реагирует, однако специалисты на всякий случай вызвали взрывотехников и кинологов.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть