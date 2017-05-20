Станцию метро «Ленинский проспект» в Петербурге закрыли из-за коробки из-под обуви

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Санкт-Петербург, 20 мая. Станцию метро «Ленинский проспект» в Санкт-Петербурге закрыли из-за обнаружения бесхозного предмета на платформе. Об этом сообщает метрополитен Северной столицы.

Поезда проезжают станцию без остановки.

По словам источника ФАН, бесхозный предмет оказался черным полиэтиленовым пакетом, внутри которого была коробка из-под обуви. На газоанализатор она не реагирует, однако специалисты на всякий случай вызвали взрывотехников и кинологов.