Блогер Саша Спилберг поделилась с Госдумой секретом популярности

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Москва, 22 мая. Известный видеоблогер Александра Балковская, известная как Саша Спилберг, выступила в Госдуме в рамках слушаний о молодежной политике по приглашению депутата Сергея Неверова.

19-летняя девушка, у которой свыше 10 млн подписчиков в соцсетях, заявила, что ее миссией является помощь государству в налаживании диалога с молодежью. По ее словам, телевидение и другие «старинные» средства коммуникации не представляют интереса для молодежи, поэтому государству необходимо изменить отношение к соцсетям и заставить их работать на полную мощность.

Спилберг посоветовала парламентарием стать «прозрачными» и публиковать видео о своей работе в Интернете.

«В этом зале нет людей, которым нечего сказать. Не бойтесь показать свое человеческое лицо, семью, увлечения и, самое главное, работу», — цитирует Спилберг телеканал 360.