Орешкин: Иск РФ в ВТО касается всех введенных Украиной ограничений

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Ханой, 20 мая. Иск России в ВТО в связи с антироссийскими санкциями со стороны Украины касается не только ограничений поставок товаров, но и запрета на аккредитацию российских СМИ, заявил глава МЭР Максим Орешкин.

Сегодня министр экономического развития России Максим Орешкин встретился с главами торговых ведомств стран АТЭС. На полях мероприятия министр прокомментировал российский иск в ВТО относительно введенных антироссийских санкций со стороны Украины.

«Речь идет, в частности, о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, вино-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений, и многих других товаров…Также мы классифицируем ограничения на операции с украинской валютой, запрет на аккредитацию журналистов российских новостных агентств и других СМИ», — прокомментировал Орешкин комплексный иск. Отметим, что ранее президент Украины Петр Порошенко по решению СНБО подписал указ о вводе новых санкций против российских компаний, физлиц, соцсетей и Интернет-сервисов.