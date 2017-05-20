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Новости Сирии
Дамаск покидают более тысячи боевиков: ФАН публикует видео

Дамаск покидают более тысячи боевиков: ФАН публикует видео

18:38  20 Мая 2017
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Дамаск покидают более тысячи боевиков: ФАН публикует видео

Дамаск, 20 мая. Более тысячи боевиков и их семей на 20 автобусах покинули квартал Барзе в Дамаске. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

Вывод боевиков реализуется в рамках соглашения о прекращении огня, которое будет достигнуто в несколько этапов.

Автобусы направляются в провинцию Идлиб на севере Сирии, в то время как другие боевики, поддержавшие соглашение о перемирии, останутся в Барзе. Оставшиеся в Дамаске обещают не угрожать государственной безопасности и сдать свое оружие сирийским властям.

#сирия #дамаск
Катерина Михайлиди
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