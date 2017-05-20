ДНР: Пушилин рассказал, как ВСУ срывают перемирие в Донбассе

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Донбасс, 20 мая. Перемирия в Донбассе по факту нет, так как действия Киева и ВСУ мешают ему. Об этом заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, комментируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Перемирия по факту нет. Постоянные провокации, действия Украины, которые мешают перемирию, тому виной», — сказал Пушилин.

Он напомнил о договоренности по разведению сил и средств на трех пилотных участках. В итоге разведение удалось на двух участках, в Станице Луганской его до сих пор нет.