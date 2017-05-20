Правительство РФ разрешило многократно расширять участки для добычи нефти и газа

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Москва, 20 мая. Правительство России разрешило многократно расширять границы предоставленных в пользование участков недр. Соответствующее постановление размещено на портале кабмина.

Ранее разрешалось только однократное увеличение границ, если запасы полезных ископаемых на присоединяемых недрах не превышали 20% от общих запасов участка. Теперь можно многократно изменять границы недр, увеличивая площадь или глубину участника. Вместе с тем необходимо соблюдать условие сохранения общего ограничения по суммарному количеству присоединяемых запасов в размере 20%.

В справке к постановлению отмечается, что технология освоения месторождения полезных ископаемых может неоднократно претерпевать изменения во время разработки. Кроме того, изменение границ может быть обусловлено исполнением обязательств по международным договорам России. Именно поэтому было разрешено неоднократно расширять границы участков для недропользования.