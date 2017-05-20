Орешкин: РФ запросила консультации в ВТО в связи с введенными Киевом санкциями

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Ханой, 20 мая. Москва направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации запрос на проведение консультаций в связи с введенными Киевом антироссийскими санкциями, заявил глава МЭР Максим Орешкин.

Украина запрещает или ущемляет права сотен российских компаний, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече глав торговых ведомств стран АТЭС. В связи с этим в ВТО российской стороной был направлен запрос о консультациях в связи с вводимыми с 2014 года киевскими властями антироссийскими санкциями.

«Российское представительство при ВТО в Женеве направило в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми, начиная с 2014 года, ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину», — рассказал российский министр. Напомним, что ранее украинский президент Петр Порошенко расширил санкционный черный список физлиц и компаний из РФ.