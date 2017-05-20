Россия добивается разбирательства в ВТО из-за вводимых Киевом санкций

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Москва, 20 мая. Россия направила в орган по разрешению споров ВТО запрос на проведение консультаций на тему постоянно вводимых властями Украины антироссийских санкций. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Министр отметил, что запрос на проведение консультаций касается ограничений, запретов, особых требований и процедур в отношении российских товаров и лиц, которые постоянно вводит Киев с 2014 года. Кроме того, Россия добивается разбирательства по вопросу транзита российских товаров через Украину.

Добавим, ранее заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что русофобия становится на Украине основой для государственной политики. По словам дипломата, украинская сторона нарушила обязательства в сфере свободы слова.