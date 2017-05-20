Главные новости 20 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей субботы, 20 мая.

Киевское военное руководство отправило в Донбасс партию модернизированных танков Т-80. Об этом сообщил в своем Facebook лично президент страны Петр Порошенко. Порошенко похвастался, каких «красавцев» отправил в Донбасс

Эксперт объяснил, зачем Киев отправляет Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые в настоящий момент находятся в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО), партию модернизированных танков Т-80 ДНР и ЛНР в ожидании войны: зачем Порошенко отправил танки Т-80 в Донбасс

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-глава Минфина Алексей Кудрин считает более вероятным ослабление рубля, чем его укрепление. Кудрин рассказал, почему стоит готовиться к ослаблению рубля

Специалист французской компании Quarkslab Адриен Гинье заявил, что нашел способ расшифровать данные, пострадавшие в результате атаки вируса-вымогателя WannaCry. Однако его метод работает только для Windows XP. Программист из Франции нашел способ победить вирус-вымогатель WannaCry

Российские дилеры начали продажи новой версии Lada 4х4 в юбилейной комплектации, посвященной 40-летию легендарной полноприводной модели. Стартовали продажи уникальной юбилейной Lada 4х4

Бойцы САА уничтожили более 50 террористов ИГ* (запрещено в РФ) в провинции Дейр эз-Зор, террористы ИГ убили 27 солдат САА в провинции Хомс. Сирия новости 20 мая 07.00: САА уничтожила более 50 террористов ИГ в Дейр эз-Зоре, ИГ убило 27 солдат САА в провинции Хомс

Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Санчес и его брат Джонатан Санчес погибли в ДТП. Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Санчес погиб в ДТП

Загадочная звезда в созвездии Лебедя, чье необычное «мигание» указывает на возможное существование сверхразвитой цивилизации инопланетян в ее окрестностях, опять начала тускнеть. Об этом сообщил астроном Джейсон Райт из университета Пенсильвании. Звезда KIC 8462852 со сверхразвитыми инопланетянами начала тускнеть

Компания Toyota представила модель Camry нового поколения в версии для домашнего рынка, почти в точности повторяющую американскую модификацию. Toyota представила в Японии Camry нового поколения

Соединенные Штаты ставят условия в Сирийской Арабской Республике (САР). В Хомсе пройдет эвакуация очередной группы террористов незаконных вооруженных формирований. Удар так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США был направлен против сил под руководством Ирана. Сирия сегодня: Хомс прощается с боевиками, США ставят условия, удар по Ирану

* Организация запрещена на территории РФ.