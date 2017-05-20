Россия подала иск к Украине в ВТО

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Москва, 20 мая. Россия подала исковое заявление во Всемирную торговую организацию к Украине по антироссийским санкциям, введенным с 2014 года. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с главой ВТО Роберту Карвалью ди Азеведу.

Этот иск, по словам министра, связан в том числе с запретом властей Украины на аккредитацию российских журналистов, на транзит российских товаров через Украину. Кроме того, речь также идет о нарушении ряда базовых соглашений организации.