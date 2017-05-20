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Сирия, 20 мая. Подразделения САА встретили упорное сопротивление ИГ** на фронте к югу от Пальмиры. Бойцы SDF**** нанесли серию артиллерийских ударов по позициям ССА** на севере провинции Алеппо. Под обстрелами ИГ в Дейр эз-Зоре за сутки погибли 15 местных жителей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): провела обстрелы укрепрайонов боевиков вблизи городов Анадан и Кафр Хамра к западу от Алеппо; пытается пробить оборону ИГИЛ* на юге от Пальмиры; нанесла артиллерийский удар по позициям «Джебхат Фатх аш-Шам»*** и ССА к югу от Аль-Латамины.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло четырех боевиков на юге Дамаска в результате атаки отрядов «Джейш Аль-Ислам»*****; убило 15 и ранило 63 жителя Дейр эз-Зора в ходе ракетных и минометных обстрелов.

Курды: продолжают наступать на позиции ИГИЛ к западу от Ракки — с тяжелыми боями вышли к населенному пункту Хинда.

Провинция Дамаск

Отряды оппозиционной группировки «Джейш Аль-Ислам» провели атаку позиций ИГ в квартале Аль-Зен, расположенном между районами Ялда и Аль-Хаджар Аль-Асвад на южной окраине Дамаска. По данным интернет-портала, подконтрольного «Армии Ислама», боевики-оппозиционеры ликвидировали троих террористов «Исламского государства»* и взяли в плен еще одного. Также ими были захвачены оружие и боеприпасы противника. Отряды ИГИЛ занимают территории вблизи лагеря для палестинских беженцев Ярмук еще с 2015-го года. Незаконные формирования оппозиционного блока, также планировавшие закрепиться в этой части города, ранее отбили часть позиций ИГ. Недавно с дислоцирующимися на юге столицы исламистами велись переговоры об эвакуации в провинцию Идлиб. Однако в результате они были сорваны из-за постоянных стычек между силами «Исламского государства» и вооруженной оппозиции.

Провинция Алеппо

Бойцы Сирийских демократических сил (SDF) провели артиллерийский обстрел укрепленных районов Сирийской свободной армии (ССА) на западной окраине города Аазаз, расположенного у линии фронта на севере провинции Алеппо, передает информационный портал Syria Live Network. Данные о возможных потерях в живой силе в рядах ССА пока уточняются. Столкновения между армией Турции и союзными ей боевиками с одной стороны и курдами — с другой — фиксируются почти ежедневно. Анкара при помощи сирийских оппозиционных сил намерена полностью вытеснить курдские отряды из района у северной границы республики, где располагается Сирийский Курдистан.

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреляла укрепленные районы боевиков антиправительственных организаций к западу от города Алеппо. Как передает новостной центр Shahba Press, под ударами оказались позиции радикалов в окрестностях оккупированных населенных пунктов Анадан и Кафр Хамра. Около месяца назад правительственные силы вели наступление в направлении города Анадан, главного оплота вооруженной оппозиции в регионе, рассчитывая обезопасить столицу провинции от возможного повторного захвата. Однако операция была приостановлена в связи с необходимостью переброски подразделений САА в другие — более проблемные регионы страны, в том числе на восток провинции Алеппо в район базы «Аль-Джирах».

Провинция Хомс

Части армии САР и союзники продолжили развивать наступление к югу от Пальмиры в районе горной гряды Аль-Абтар. Однако, как сообщается на странице проправительственных сил Национальной обороны (NDF)****** в соцсети Twitter (@NatDefFor), военнослужащие САА встретились с ожесточенным сопротивлением со стороны террористов ИГ. Отрядам террористического формирования на настоящий момент удается сдерживать натиск сирийских войск.

На этом направлении от древнего города правительственные подразделения ведут атаки вдоль магистрали, соединяющей Пальмиру и Дамаск. Таким образом, армия САР продолжает планомерно расширять буферную зону вокруг освобожденного в начале весны этого года города, несмотря на упорное сопротивление боевиков «Исламского государства».

Провинция Дейр эз-Зор

За последние сутки в результате массированных обстрелов со стороны боевиков ИГ в городе Дейр эз-Зор были убиты 15 местных жителей, еще 63 человека были ранены, подсчитал ливанский Twitter-канал (@C_Military1). Пострадавшие — в большинстве своем дети и женщины. Отмечается, что террористы вели огонь преимущественно из минометов крупных калибров и ракетных установок. Наиболее интенсивным ударам подверглись контролируемые сирийскими военными районы Аль-Джура и Харабиш.

Напомним, территорию Дейр эз-Зора почти пополам делят военнослужащие САА и террористы ИГИЛ. Бои за город длятся уже третий год. Однако, как предполагают многие военные источники, судьба региона может вскоре решиться. Правительственные и оппозиционные силы параллельно ведут наступление в направлении провинции. Армия САР — со стороны Пальмиры, боевики — со стороны Сирийской пустыни. Дейр эз-Зор является ценным регионом как со стратегической, так и с экономической точки зрения: в провинции находятся крупные залежи природных ресурсов, по территории, кроме того, проходит нефтепровод из Катара в Турцию. Однако предполагается, что «Исламское государство» бросит все силы на защиту своих позиций в Дейр эз-Зоре. В регион уже стекаются отряды ИГ из почти освобожденного Мосула и практически осажденной Ракки.

Провинция Ракка

Демократическая армия Сирии (SDF) развивает преимущество к западу от Ракки. Со стороны освобожденного города Ат-Табка отряды курдов атакуют в направлении столицы региона. Бойцы SDF уже вышли к населенному пункту Хинда. Наступающие группы атакуют позиции «Исламского государства» под прикрытием артиллерии. Эти данные появились на карте Syrian Civil War Map. Ранее сообщалось, что несколько артснарядов разорвались на территории жилых районов близлежащего поселка Кудайран, в результате чего были ранены трое мирных жителей.

Курды одновременно приближаются к Ракке, неофициальной столице «исламского халифата», с северного и западного направления. Демократические силы действуют в рамках масштабной операции «Гнев Евфрата» под командованием стран международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

Провинция Хама

Как заявляет турецкий источник в Twitter (@I858I), связанный с оппозиционной «свободной армией», правительственные подразделения, базирующиеся в районе освобожденного города Халфая, обстреляли опорные пункты радикалов к югу от города Аль-Латамина, по-прежнему находящегося в оккупации. Сообщается, что удар был нанесен из артиллерийских и ракетных установок. Никаких сведений о результатах обстрела не приводится.

На севере провинции действует режим тишины, однако оппозиционные силы, воспользовавшись приостановкой полномасштабной операции армии САР в этом регионе, активизировали действия, пытаясь восстановить контроль над утраченными опорными пунктами. Вследствие этого сирийские войска вынуждены вести ответный огонь по боевикам.

Ирак

Иракские военные в результате спецоперации вывели несколько семей из оккупированной боевиками ИГИЛ части района Тамуз 17 на северо-западе Мосула. Террористы насильно удерживают мирных жителей, используя их как живой щит. Важно отметить, что попытка побега с подконтрольных «Исламскому государству» территорий карается боевиками смертью. Тем не менее количество мирных жертв в ходе штурма города уже перевалило за тысячу человек. Возможно, даже наиболее значимую роль, чем ИГ, в этом сыграли ВВС международной коалиции, которые нередко бомбят опорные пункты террористов, расположенные в центре самых густонаселенных районов Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.