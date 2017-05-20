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Украина
У «голых красавцев» Порошенко мало шансов выжить в Донбассе  — эксперт

У «голых красавцев» Порошенко мало шансов выжить в Донбассе  — эксперт

18:27  20 Мая 2017
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У «голых красавцев» Порошенко мало шансов выжить в Донбассе  — эксперт

Москва, 20 мая. У танков Т-80, отправленных в Донбасс президентом Украины Петром Порошенко, мало шансов «выжить» в бою. Такое мнение высказал военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Ранее Порошенко заявил, что киевское военное руководство отправило в Донбасс партию модернизированных танков Т-80. По его словам, эти «красавцы-танки Т-80» предназначены для высокомобильных десантных войск Украины.

У «голых красавцев» Порошенко мало шансов выжить в Донбассе  — эксперт

По словам Рожина, Т-80 в стандартной заводской комплектации могут использоваться только в составе аэромобильных бригад и выполнять узкий круг задач на линии фронта. У властей Украины, как утверждает эксперт, не осталось средств на создание современных танков с надежной защитой, поэтому она достает технику со складов и совершенствует в рамках возможностей, которые невелики.

«Т-80, которые украинские власти отправляют на Донбасс, оснащены лишь частичной динамической защитой лобовой проекции корпуса и башни…Как показала практика, противотанковыми снарядами в современных войнах стараются поразить танк с задней части или в борта. Там украинские Т-80 «голые»,  — приводит его слова ФБА «Экономика сегодня».

Алексей Громов
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