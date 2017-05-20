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Москва, 20 мая. У танков Т-80, отправленных в Донбасс президентом Украины Петром Порошенко, мало шансов «выжить» в бою. Такое мнение высказал военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Ранее Порошенко заявил, что киевское военное руководство отправило в Донбасс партию модернизированных танков Т-80. По его словам, эти «красавцы-танки Т-80» предназначены для высокомобильных десантных войск Украины.

По словам Рожина, Т-80 в стандартной заводской комплектации могут использоваться только в составе аэромобильных бригад и выполнять узкий круг задач на линии фронта. У властей Украины, как утверждает эксперт, не осталось средств на создание современных танков с надежной защитой, поэтому она достает технику со складов и совершенствует в рамках возможностей, которые невелики.