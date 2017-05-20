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Политика
Меркель рассказала о встрече с Путиным Порошенко

Меркель рассказала о встрече с Путиным Порошенко

18:12  20 Мая 2017
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Меркель рассказала о встрече с Путиным Порошенко

Берллин, 20 мая. Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Петра Порошенко, продолжавшаяся два с половиной часа, завершилась в Берлине. 

Ранее сообщалось, что стороны обсудят дальнейшую работу в нормандском формате, а также помощь Украине со стороны Запада.

Также Меркель заявила, что будет говорить с Порошенко о президенте РФ Владимире Путине, с которым она провела переговоры в Сочи.

«Также я буду говорить с господином Порошенко о моей встрече с Путиным, которая состоялась в Сочи», — заявила канцлер.

#путин #меркель #порошенко
Катерина Михайлиди
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