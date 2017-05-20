Трамп подписал с Саудовской Аравией оборонные контракты на $110 млрд

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Вашингтон, 20 мая. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон подписали оборонные контракты с Саудовской Аравией на 110 млрд долларов, заявил спикер из Белого дома.

США и Саудовская Аравия расширили сотрудничество по военной линии в связи с подписанием оборонных контрактов на сумму в 110 млрд долларов. Об этом сообщил спикер Белого дома. На церемонии подписания присутствовали американский лидер Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон. По словам сотрудника администрации, контракты «расширят возможности королевства по участию в антитеррористических операциях по всему региону, уменьшив бремя проведения этих операций, которое сейчас лежит на военных США».

Отметим, что сегодня американская компания General Electric заключила с Эр-Риядом Саудовской сделку на 15 миллиардов долларов, сообщает издание «Аджиль». Контракт действует в рамках решения властей Саудовской Аравии о выдаче разрешения на работу в королевстве 19 компаниям из США.