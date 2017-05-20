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Новости Сирии
Алеппо: офицер из провинции Тартус убит боевиками ИГ

Алеппо: офицер из провинции Тартус убит боевиками ИГ

17:43  20 Мая 2017
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Алеппо: офицер из провинции Тартус убит боевиками ИГ

Тартус, 20 мая. Офицер сирийской правительственной армии родом из провинции Тартус был убит террористами запрещенного в РФ «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) на востоке провинции Алеппо.

Известно, что погибшего звали Ахмад Али Ибрагим.

Напомним, на востоке провинции Алеппо продолжаются жестокие столкновения между террористами ИГ и войсками армии Сирии. Правительственные подразделения продолжают масштабное наступление на боевиков, которые оказывают ожесточенное сопротивление.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #алеппо #иг #игил #тартус
Катерина Михайлиди
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