Лавров опроверг утверждения, что обсуждал с Трампом отставку Коми

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Москва, 20 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг сообщения СМИ о якобы обсуждении отставки Джеймса Коми с поста главы ФБР на встрече министра с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы эту тему вообще не затрагивали», — сказал глава российской дипломатии журналистам в Никосии.

Ранее издание New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Трамп во время диалога с Лавровым якобы назвал экс-главу ФБР «чокнутым» и сознался, что ему значительно полегчало после увольнения Коми.