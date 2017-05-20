Переговоры Меркель и Порошенко в Берлине длились более 2,5 часов

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Берлин, 20 мая. Завершились переговоры лидеров Украины и ФРГ — Петра Порошенко и канцлера Ангелы Меркель, сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник, не раскрывая деталей.

Переговоры украинского президента Петра Порошенко и главы немецкого правительства Ангелы Меркель длились более двух с половиной часов, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Тематику и итоги переговоров представитель украинской дипмиссии не раскрывает.