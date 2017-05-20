Синоптики предсказали быстрый конец «июньскому» потеплению в Москве

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Москва, 20 мая. Долгожданное «июньское» потепление в Москве уже в воскресенье, 21 мая, сменится похолоданием до 11 градусов. А в субботу, 20 мая, воздух в столице прогреется до 23 градусов, сообщается на сайте «Фобоса».

Если сегодня прогнозируется переменная облачность, то уже в воскресенье москвичам обещают пасмурную погоду. Кроме того, в ночь на 21 мая возможны непродолжительные осадки, передает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что май 2017 года стал самым холодным в Москве с начала XXI века. По словам синоптиков, таких холодов в последнем месяце весны жители столицы не знали целых 36 лет.