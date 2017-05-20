Сезон фонтанов в Петергофе открыли под ритмы фламенко

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Санкт-Петербург, 20 мая. Сегодня в Петергофе сегодня прошла торжественная церемония открытия сезона фонтанов, праздник приурочен к году туризма РФ и Испании.

Губернатор Георгий Полтавченко и представитель Минкультуры РФ Алла Манилова приняли участие в торжественной церемонии открытия сезона фонтанов в Петергофе. Театрализованное представление, показанное зрителям, посвящалось перекрестному году туризма России и Испании.

В концерте приняли участие порядка полутора тысячи сотрудников музейного комплекса «Петергоф» и пять сотен артистов, а композитор Маноло Карраско сыграл на рояле трагическое танго, танцоры под ритмы фламенко зажгли публику. Завершил мероприятие красочный фейерверк.