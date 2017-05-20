Эр-Рияд сообщил о «мудром решении» участников соглашения по нефти

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Эр-Рияд, 20 мая. Все участники соглашения ОПЕК и стран вне картеля об ограничении нефтедобычи готовы продлить договоренности на девять месяцев. Об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

«Все, с кем я говорил, дали понять, что пролонгация на девять месяцев — мудрое решение. Продлевать согласны все», — цитирует главу ведомства агентство Bloomberg.

Добавим, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что продление соглашения об ограничении добычи нефти имеет хорошие перспективы. По его словам, главный партнер России по этому вопросу Саудовская Аравия целиком и полностью выдерживает все договоренности, которые состоялись до этого.