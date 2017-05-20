Китайские хакеры за 2016 год создали 2 миллиона вирусов для атаки на Android

В закладки

Скопировать

Пекин, 20 мая. На территории КНР в 2016 году было создано порядка 2 млн вредоносных программ, говорится в докладе Китайского национального центра интернет-безопасности.

Созданные в КНР около двух миллионов вредоносных программ предназначены для совершения хакерских атак на гаджеты в китайском сегменте интернета. В докладе Китайского национального центра интернет-безопасности отмечается, что это на 39% больше, чем количество вирусов, обнаруженных в 2015 году.

Известно, что в Китае используется порядка 2,3 млрд мобильных устройств, из них 1,9 млрд работают на ОС Android. Большинство вирусов написаны для атак на смартфоны с использованием Android, пишет ТАСС. Добавим, что в прошлом году в китайском сегменте Интернета зафиксировано свыше 60 млрд атак хакеров.