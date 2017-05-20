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Общество
Голландский архитектор рассказал, что удалось усовершенствовать в Москве

Голландский архитектор рассказал, что удалось усовершенствовать в Москве

17:03  20 Мая 2017
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Голландский архитектор рассказал, что удалось усовершенствовать в Москве

Москва, 20 мая. Москва стала более привлекательным для туристов городом. Так считает голландский архитектор и урбанист Эверт Верхаген.

«В Москве уже многое удалось усовершенствовать. Аэроэкспресс между городом и московскими аэропортами работает превосходно. То же можно сказать о гостиничной инфраструктуре», — заявил Верхаген.

По его мнению, существуют предпосылки для увеличения числа туристов, приезжающих в Москву, что также влияет на рост числа иностранцев, живущих в российской столице, сообщает RT.

#москва
Катерина Михайлиди
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