Голландский архитектор рассказал, что удалось усовершенствовать в Москве

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Москва, 20 мая. Москва стала более привлекательным для туристов городом. Так считает голландский архитектор и урбанист Эверт Верхаген.

«В Москве уже многое удалось усовершенствовать. Аэроэкспресс между городом и московскими аэропортами работает превосходно. То же можно сказать о гостиничной инфраструктуре», — заявил Верхаген.

По его мнению, существуют предпосылки для увеличения числа туристов, приезжающих в Москву, что также влияет на рост числа иностранцев, живущих в российской столице, сообщает RT.