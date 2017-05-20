Главное, чтобы не добили: посольство РФ пытается защитить раненного в Мексике россиянина

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Москва, 20 мая. Посольство РФ в Мексике предпринимает все возможные меры для защиты россиянина Алексея Макеева, на которого набросилась толпа в мексиканском городе Канкун. Об этом заявил консул Дмитрий Болбот.

«Он ранен и находится в больнице, наша главная задача сейчас – защитить его и обеспечить расследование происшедшего, мы ночью подключили к ситуации местный МИД на самом высоком уровне», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат добавил, что раненый россиянин получил постоянный вид на жительство в Мексике как беженец. Как выяснилось, он вел себя агрессивно не только по отношению к местным жителям, но и к россиянам. В ноябре прошлого года на него жаловались граждане РФ, после чего посольство обратилось в прокуратуру с просьбой защитить от Макеева и российских туристов, и местных жителей.

Болбот добавил, что сотрудники Hospital General изначально не хотели оказывать медицинскую помощь доставленному туда россиянину. Посольство пытается добиться от руководства госпиталя взять эту тему под контроль.

«Сейчас самое главное — чтобы его не добили и лечили», — отметил посол.

Напомним, толпа разъяренных мексиканцев набросилась на живущего в Канкуне российского блогера Алексея Макеева из-за скандальных видео, в которых он оскорбляет граждан Мексики. Толпа закидывала его дом тяжелыми предметами и принялась избивать россиянина, как только он вышел.