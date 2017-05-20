Сирийский Хомс полностью освободят от боевиков за сутки — губернатор

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Хомс, 20 мая. Последняя колонна с боевиками и их семьями должна выехать из квартала Аль-Ваэр в сирийском Хомсе в течение суток. После этого город полностью освободится от экстремистов и перейдет под полный контроль правительственных войск, заявил губернатор провинции Хомс Талал Барази.

По его словам, операция по эвакуации боевиков из города началась сегодня утром. Одна группа направится в Идлиб, вторая в Джараблус.

«Сегодня выйдут около 700 боевиков с семьями, всего 2,5 тысячи человек. Поэтому операция большая и требует времени и координации, порядка 24 часов. В любом случае завтра квартал Аль-Ваэр будет полностью освобожден от боевиков», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция и представители сирийских силовиков контролируют вывод боевиков и членов их семей из квартала Аль-Ваэр. По словам офицера сирийской полиции, с ночи было выведено более 450 человек, включая 193 боевика.