Голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» на тестировании «спел» Гребенщикова

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Москва, 20 мая. «Яндекс» приступил к тестированию голосового помощника «Алиса» для устройств на платформе Android.

Вопросы «Алисе» можно задавать голосом или печатать на клавиатуре. Помощник может прокладывать маршруты и подсказывать адреса, искать информацию о людях и событиях. Кроме того, «Алиса» сможет поддержать разговор о погоде. Ответы помощника можно оценить; если оценка будет высокой, помощник поблагодарит за похвалу.

Кроме того, «Алиса», так же, как и Siri, не лишена чувства юмора. Например, на просьбу спеть песню она отвечает: «Поверьте, мы оба этого не хотим», а на вопрос о том, что она умеет делать — «Предсказываю погоду с точностью до времени года». К слову, «спеть» «Алиса» может и Гребенщикова, и Oxxxymiron, передает vc.ru.

В «Яндексе» сообщили, что об изменениях интерфейса расскажут только по завершении тестирования и внедрения всех необходимых доработок. В компании рассчитывают, что это произойдет уже в текущем году.