Дамаск эвакуирует очередную группу боевиков в Идлиб

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Дамаск, 20 мая. Сегодня на северо-восточной окраине Дамаска начался третий этап вывода боевиков вооруженных группировок. Отказавшиеся сложить оружие радикалы покидают квартал Барзе в рамках соглашения о локальном примирении, передает агентство SANA.

По данным агентства, боевиков с семьями на автобусах переместят в пограничную с Турцией сирийскую провинцию Идлиб, которая сейчас находится под контролем вооруженной оппозиции и террористов «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ).

Добавим, 12 мая очередная партия вооруженных оппозиционеров отправилась из столицы Сирии в провинцию Идлиб. Район Барзе на автобусах покинули несколько сотен боевиков и членов их семей.

