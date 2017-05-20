Yota выплатит клиентам 20 млн рублей компенсации из-за сбоя в работе «МегаФона»‍

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Москва, 20 мая. «Дочка» «Мегафона» сотовый оператор Yota выплатит 20 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба абонентам после аварии в сети. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Авария, в результате которой прекратилась работа голосовой связи и доступ в Интернет, произошла накануне. В компании принесли извинения пользователям и сообщили, что последствия неполадок были полностью устранены.

«Мы приняли решение выплатить компенсацию до 20 миллионов рублей клиентам, которые остались в этот день без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом», — завил гендиректор Владимир Добрынин.

Также абоненты получат скидку на следующий расчетный период.