Учительница-хищница поплатилась свободой за групповые оргии со школьниками

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Оттава, 20 мая. В Канаде приговорили к лишению свободы учительницу за групповой секс со школьниками. Замужняя женщина, как было доказано в суде, не только неоднократно вступала в интим с несовершеннолетними, но и делилась с ними непристойными снимками.

Как пишут местные СМИ, 36-летняя Жаклин Макларен отправляла восьми ученикам канадской школы фотографии, на которых она позировала обнаженной. Кроме того, с некоторыми подростками она имела интимные отношения. Так, в 2014 году она выпивала пиво с двумя школьниками, а потом занялась с ними групповым сексом в своей машине. Еще одного ученика она совращала в своем доме.

«Мне ни разу не приходило в голову, что я буду отводить своего сына к хищнику», – приводит Дни.ру слова матери одного из потерпевших.

Женщину приговорили к двум годам тюремного заключения. Кроме того, ей запретили общаться с юными фигурантами скандального дела и их семьями, а также использовать соцсети. Также в течение 10 лет ей придется обходить стороной детские площадки.