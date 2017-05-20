Король наградил Трампа высшим орденом Саудовской Аравии

В закладки

Скопировать

Эр-Рияд, 20 мая. Президент США Дональд Трамп прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию. Король страны принял его во дворце «Аль-Ямама» и вручил высшую награду Саудовской Аравии, передает Sky News Arabia.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд удостоил Дональда Трампа высшей награды страны — ордена имени короля Абдель Азиза, основателя династии. Ордена удостаиваются главы иностранных государств, внесшие выдающийся вклад в развитие сотрудничества между странами. К слову, такой же орден из рук короля получил и предшественник Трампа — Барак Обама.

В планах рабочей встречи лидеров двух стран в субботу - подписание соглашения о сборке в Саудовской Аравии 150 американских многоцелевых вертолетов Blackhawk.