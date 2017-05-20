Донбасс: разведка ДНР доложила о привлечении Киевом наемников из Грузии и США

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Донецк, 20 мая. Разведка ДНР сообщила о прибытии в подразделения ВСУ на территории Донбасса иностранных наемников из США и Грузии.

«Для проведения провокаций Украина активно привлекает иностранных наемников, прибытие и размещение которых мы продолжаем фиксировать в зоне «АТО», — заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в селе Новоселовка разведка обнаружила американских военнослужащих, а в Новгородском — других зарубежных специалистов частных военных компаний. Кроме того, в населенных пунктах Володарское, Красногоровка, Светлодарское выявлены наемники из состава «грузинского легиона».

Ранее министр связи ДНР Виктор Яценко заявил, что Киев пытается создать тотальную информационную блокаду для жителей Украины и народной республики. По его словам, ярким примером такой блокады является артиллерийский удар ВСУ по телевизионной вышке в Тельманово, с помощью которой осуществлялось вещание российских и донецких телеканалов на территорию Украины.