Дамаск отправляет в Идлиб новую группу боевиков: ФАН публикует видео

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Сирия, Дамаск, 20 мая. В Дамаске проходит очередная акция по выводу боевиков незаконных вооруженных формирований в провинцию Идлиб.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлена очередная эвакуация боевиков в районе Барзех (Дамаск). Члены незаконных вооруженных формирований отказались сдавать свое оружие и присоединяться к всеобъемлющему режиму прекращения огня, однако выразили готовность покинуть Дамаск и отправиться провинцию Идлиб.

Правительственные силы при посредничестве с общественными организациями предоставили безопасный коридор, по которому боевики незаконных вооруженных формирований вместе со своими семьями смогут покинуть город. Те, кто согласились с условиями официального Дамаска, могут воспользоваться всесирийской амнистией и остаться в городе, вернувшись к мирной жизни. Если правоохранительные органы в случае проверки не обнаружат тяжких преступлений, бывший боевик может составить ряды сил самообороны.