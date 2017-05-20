Кардиоцентр в Алеппо возобновил массовые операции

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Алеппо, 20 мая. Один из крупнейший в Сирии кардиоцентров возобновил операции. Ранее для больницы в Алеппо это не представлялось возможным, поскольку из-за санкций не удавалось закупить детали и оборудование.

Почти год кардиоцентр в Алеппо практически не функционировал из-за того, что часть медицинского оборудования вышла из строя, а ни починить его, ни закупить новое не удавалось из-за санкций. Однако недавно руководству больницы удалось закупить все необходимое в обход санкций, через третьи страны, и только за первую неделю работы в кардиоцентре было проведено около 90 сложнейших операций, сообщает телеканал НТВ. Это большой успех, поскольку ранее сирийские врачи не могли сделать пациентам, например, аортокоронарное шунтирование, из-за чего те погибали.

За пребывание в центре пациенты не платят — все оплачивает государство. Местные власти также выделяют деньги, которые идут в том числе и на ремонт здания, которое во время активной фазы боевых действий находилось на линии соприкосновения.

В довоенное время в кардиоцентре в Алеппо проводили до 850 сложнейших операций на открытом сердце в год. В последнее время их число снизилось до сотни. Однако теперь появилась надежда на то, что кардиоцентр вновь будет функционировать в полном режиме: на очереди еще 50 пациентов, которым необходимо срочно помочь.