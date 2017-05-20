Сирия и Средиземноморье стали темами переговоров Лаврова и властей Кипра

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Москва, 20 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Республику Кипр обсудил с президентом Никосом Анастасиадисом и своим коллегой Иоаннисом Касулидисом развитие двусторонних отношений, говорится в сообщении российского дипведомства.

Вопросы наращивания экономического сотрудничества, инвестиционного партнерства и расширения культурно-гуманитарного обмена обсудил глава российского МИД Сергей Лавров с властями Кипра во время своего визита, который состоялся 18–20 мая. «С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу достижения всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного решения кипрского вопроса на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. Российский дипломат обсудил с главой Кипра Никосом Анастасиадисом и коллегой Иоаннисом Касулидисом международную повестку, включая украинский и сирийский кризисы, ситуацию в Восточном Средиземноморье.