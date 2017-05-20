Названы дата и место мировой премьеры нового седана Audi A8

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Барселона, 20 мая. Мировая премьера нового Audi A8 намечена на 11 июля. Как сообщил глава правления Audi AG Руперт Штадлер, автомобиль будут презентовать в рамках мероприятия Audi Summit в Барселоне.

«Мы значительно обновляем наш модельный ряд и к середине 2018 года намерены представить новые модели в пяти ключевых семействах», – добавил он.

По его словам, компания в этом году планирует представить помимо Audi A8 премиальный хэтчбек A7 нового поколения.

Ранее сообщалось, что новый седан Audi A8 станет первой в мире машиной, обладающей полноценным беспилотным режимом. Разработчики обещали оснастить автомобиль автопилотом третьего уровня.