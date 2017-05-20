Пентагон изменил тактику борьбы с ИГ

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Вашингтон, 20 мая. Президент США Дональд Трамп внес некоторые изменения в тактику борьбы с ИГ* для повышения ее эффективности. Об этом сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе пресс-конференции в Пентагоне.

Изменения заключаются, во-первых, в том, что Пентагон отныне наделен «достаточными полномочиями решительно и своевременно действовать против уязвимых сторон противника». Во-вторых, изменится тактика ведения непосредственно боевых действий: теперь вместо того, чтобы выбивать террористов ИГ (запрещено в России) из безопасных зон, затевая ради этого изнурительные бои, боевиков будут окружать в укреплениях.

«Я хочу подчеркнуть, что нет изменений в формах нашего сотрудничества», — отметил глава Пентагона.

Также Мэттис пообещал продолжить прилагать все усилия для защиты невинных лиц.

* Организация запрещена на территории РФ.