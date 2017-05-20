Более 10 боевиков ИГ уничтожены в Афганистане

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Кабул, 20 мая. Афганские силы безопасности уничтожили по меньшей мере 10 боевиков ИГ* в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщили в МВД страны.

В афганской провинции Нангархар правоохранительные органы уничтожили не менее 10 боевиков ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ), в том числе одного из влиятельных полевых командиров, еще шестеро боевиков ранены.

По данным МВД Афганистана, в районе Шапархар был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Известно, что в ходе контртеррористической операции уничтожены 8 боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ), еще пятеро ранены в результате ударов с воздуха в провинции Фарьяб на севере Афганистана.

* Организация запрещена на территории РФ.