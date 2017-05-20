Сирийцы подняли флаг САР над Орлиной горой: ФАН публикует видео

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Сирия, Латакия, 20 мая. Группа сирийских активистов подняла флаг Сирийской Арабской Республики (САР) над Орлиной горой.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, как сирийские активисты поднимают флаг САР над известной в Сирии Орлиной горой, приветствуя военных Сирийской арабской армии. Орлиная гора располагается в городе Кесаб и имеет высоту 859 метров.

Отметим, что с Орлиной горы можно увидеть главный вход в Латакию — шоссе, которое соединяется с населенным пунктом Аль-Набеин. Деревня находится в окрестностях горы Захи, основной линии снабжения боевиков Сирийской свободной армии со стороны Турции. Анкара с этого направления обеспечивает террористов незаконных вооруженных формирований вооружением, боеприпасами и провиантом.