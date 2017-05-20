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Спорт
«Спартак» одолел «Арсенал» и стал чемпионом молодежного первенства России

«Спартак» одолел «Арсенал» и стал чемпионом молодежного первенства России

15:30  20 Мая 2017
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«Спартак» одолел «Арсенал» и стал чемпионом молодежного первенства России

Москва, 20 мая. Футболисты «Спартака» стали победителями молодежного первенства России в сезоне-2016/17. Сегодня московская команда в заключительном туре обыграла на выезде тульский «Арсенал» со счетом 2:0.

Молодежка «Спартака» набрала 68 очков и опередила московский ЦСКА на два балла. Армейцы в итоге занимают в турнирной таблице второе место, петербургский «Зенит» — третье с 54 очками.

«Спартак» одолел «Арсенал» и стал чемпионом молодежного первенства России

Добавим, ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну. Московский клуб впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу.

 

Алексей Громов
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