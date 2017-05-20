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Политика
МИД РФ признал «Пропаганду Путина» в The Times фейком

МИД РФ признал «Пропаганду Путина» в The Times фейком

15:38  20 Мая 2017
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МИД РФ признал «Пропаганду Путина» в The Times фейком

Москва, 20 мая. МИД РФ раскритиковал газету The Times за статью «Пропаганда Путина» и прозвучавшие в ней нападки в адрес российских информагентств RT и Sputnik. Комментарий опубликован на сайте МИД. 

Как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, в статье вновь представлены ставшие уже привычными инсинуации на тему якобы имевшего место вмешательства России в американские президентские выборы и выборы во Франции. Однако этим дело не ограничилось: The Times позволила себе ряд выпадов в адрес российских информагентств Russia Today (RT) и Sputnik. Газета назвала эти СМИ «государственным инструментом жульничества». 

В МИД РФ отметили, что The Times «не перестает удивлять». Российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что оба агентства проверялись британским медиарегулятором Oftcom, и тот не нашел ни одного недостоверного информационного продукта. 

В МИД предположили, что до грязных выпадов в сторону российских СМИ The Times подтолкнула «журналистская ревность». 

#путин #мид рф
Владимир Багров
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