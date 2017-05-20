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Экономика
«Мегафон» выплатит компенсации пострадавшим от сбоя связи клиентам

«Мегафон» выплатит компенсации пострадавшим от сбоя связи клиентам

15:15  20 Мая 2017
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«Мегафон» выплатит компенсации пострадавшим от сбоя связи клиентам

Москва, 20 мая. Мобильный оператор «Мегафон», в сетях которого накануне произошел крупномасштабный сбой, выплатит компенсации абонентам, понесшим ущерб в результате инцидента. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Солдатенков на странице «ВКонтакте». 

Солдатенков сообщил, что детали о порядке выплат будут оглашены в начале рабочей недели. 

Глава компании также отчитался о выполнении всех необходимых работ для устранения сбоя и окончательной ликвидации ошибок программного обеспечения. 

«Сейчас сеть работает стабильно и в Москве, и в других регионах, где вчера были проблемы с голосовой связью. Абоненты пользуются всеми услугами в обычном режиме», — сообщил Солдатенков. 

Глава компании обратил внимание на то, что это была первая подобная авария за всю историю «Мегафона», и сообщил, что в компании сделали выводы из произошедшего и примут меры для того, чтобы подобных ситуаций больше не случалось. 

#мегафон
Владимир Багров
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