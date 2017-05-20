ЛНР: ВСУ выдают «пьяные» потери за последствия обстрелов в Донбассе

В закладки

Скопировать

Луганск, 20 мая. ВСУ пытаются списать небоевые потери личного состава, возникшие из-за злоупотребления алкоголем, на потери в результате якобы обстрелов со стороны Народной милиции. Об этом заявил фициальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его информации, командование 93-й бригады ВСУ проводит административное расследование по факту огнестрельного ранения одного из военнослужащих в Крымском, которое было получено после пьяной ссоры с другими солдатами. Подобные ранения командиры украинских подразделений пытаются выдать за полученные при обстреле со стороны подразделений Народной милиции, отметил подполковник.

Ранее Марочко сообщил, что украинские силовики за минувшие сутки выпустили по территории ЛНР без малого 250 мин и снарядов.