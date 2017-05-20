Клинцевич: США оставили за собой право в любой момент ударить по Сирии

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Москва, 20 мая. Заявления Вашингтона о том, что удары по Сирии не повторятся, если не будут угрозы американских силам, оставляют Пентагону право сделать это в любой момент, считает сенатор Франц Клинцевич.

Понятие «угроза» имеет достаточно широкое толкование, поэтому американская сторона оставила за собой право в любой момент ударить по Сирии, заявил замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «Именно так, а не иначе, следует расценивать заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда», — прокомментировал российский политик заявление Пентагона.

По мнению Клинцевича, США фактически подтвердили, что их цель присутствия в Сирии — не борьба с террористами, а свержение президента САР Башара Асада. «Думаю, что в связи с этим все разговоры о международном праве или о чем-то другом в том же духе просто бессмысленны», — резюмировал сенатор.