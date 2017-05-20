Меркель пообещала продолжение переговоров по Донбассу в нормандском формате

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Берлин, 20 мая. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня в замке Мезеберг проводит встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Перед ее началом она заявила журналистам, что собирается обсудить с гостем возможность продолжения переговоров по мирному разрешению конфликта в Донбассе в нормандском формате. При этом Меркель выразила уверенность, что взаимодействие в рамках «четверки» состоится.

«Мы обсудим возможность такой встречи. Переговоры в нормандском формате будут продолжены», — сказала она.

Напомним, в «нормандскую четверку» входят Москва, Париж, Берлин и Киев. Переговоры по ситуации на юго-востоке Украины, в этом формате проводятся в течение трех лет.