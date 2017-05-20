Полтавченко и Роналдиньо открыли парк Кубка конфедераций в Петебурге

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Санкт-Петербург, 20 мая. В северной столице на Конюшенной площади открылся парк Кубка конфедераций, в торжественной церемонии открытия принимали участие известный футболист Роналдиньо, экс-вратарь Зенита» Вячеслав Малафеев, губернатор Георгий Полтавченко.

Кубок Конфедераций по футболу пройдет в России с 17 июня по 2 июля, к этому спортивному событию приурочено открытие одноименного парка на Конюшенной площади в Петербурге.»Мы приветствуем наших гостей в парке Кубка Конфедераций и желаем успеха нашей сборной в завтрашнем матче на мини-поле», — сказал губернатор Георгий Полтавченко на церемонии открытия, в которой также приняли участие футболисты Роналдиньо и Вячеслав Малафеев и талисман чемпионата волк Забивака. Отметим, что 20–21 мая пройдут розыгрыши бесплатных билетов на Кубок.