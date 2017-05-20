Появилось видео с мальчиком из Сирии, душевно исполняющим «Катюшу»

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Ялта, 20 мая. В Сети появилось видео исполнения песни «Катюша» сирийским подростком, который вместе с друзьями посетил детский лагерь «Артек» в Крыму.

Как передает RT, ребята разучили популярную песню еще в Сирии. Ее исполнение было частью выступления юных сирийцев в гала-мероприятиях международной детской военно-исторической ассамблеи «Вечный огонь — 2017».

Напомним, девять детей из Сирии, чьи отцы погибли при борьбе с террористами в Сирии, прибыли в «Артек» по приглашению «Фонда социально-культурных инициатив». Сотрудники детского лагеря выразили желание приобщить юных сирийцев к мирной жизни, а также познакомить их с образовательными и культурными программами.