Талантлив и неповторим: Медведев поздравил Куценко с юбилеем

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Москва, 20 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 50-летием актера, режиссера, сценариста и музыканта Гошу Куценко. Поздравительная телеграмма для Юрия Куценко (настоящее имя актера) опубликована на официальном сайте правительства.

«Вам, человеку одаренному и многогранному, тесно в рамках одной творческой профессии. Вы пробуете себя в разных жанрах и добиваетесь успехов как актер, режиссер, сценарист, продюсер, музыкант», — говорится в тексте телеграммы.

Премьер отметил, что Куценко «талантлив и неповторим» и заряжает людей своей энергией.

Помимо разносторонних талантов Куценко Медведев отметил большой вклад юбиляра в работу благотворительного фонда «Шаг вместе».

Гоша Куценко в 2013 году получил звание Заслуженный артист России. Популярность ему принесли такие фильмы как «Мама, не горюй», «Антикиллер», «Со мною вот что происходит», «Любовь-морковь», «Дикари», «Дерзкие дни» и многие другие.