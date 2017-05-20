В закладки

Скопировать

Сирия, 20 мая. На востоке провинции Алеппо продолжаются кровопролитные бои между ИГ** и САА. В ходе междоусобиц боевиков «Джебхат ан-Нусры»*** и «Джейш Аль-Ислам»***** под Дамаском пострадали 12 местных жителей. Армия САР продолжает теснить отряды ССА** из района южной границы Сирии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с ИГИЛ* к востоку от Пальмиры; потеряла офицера в ходе столкновений с исламистами в Даръа; продвинулась вглубь захваченных ССА территорий на востоке от Эс-Сувейды и вошла в район Аз-Залаф у южной границы САР.

«Исламское государство» (ИГИЛ): захватило в плен семь сирийских военных и убило одного офицера САА в боях между аэродромом «Аль-Джирах» и Масканой; сожгло посевы пшеницы и обесточило ряд поселков в иракской провинции Дияла.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): продолжает столкновения с отрядами «Джейш Аль-Ислам» в Восточной Гуте, в ходе перестрелок между радикалами были ранены 12 гражданских лиц.

Армия Турции: уничтожает жилые дома в городе Аль-Баб, намереваясь сформировать здесь свою военную базу.

Курды: в ходе артиллерийского обстрела ранили трех мирных жителей к западу от Ракки.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска с новой силой вспыхнули столкновения между боевиками различных формирований оппозиционного блока — «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам». По данным йеменского портала Al Yamania News, в ходе массированных перестрелок с применением тяжелого вооружения пострадали не меньше 12 мирных жителей. Кроме того, местные активисты сообщают о сильных взрывах в районе города Ирбин, вокруг которого на протяжении последних недель разворачивались самые ожесточенные бои. Напомним, Восточная Гута входит в одну из зон снижения напряженности, где запрещены любые военные действия. Междоусобная борьба разгорелась в связи с поражением оппозиционных сил в битве за столичный район Аль-Кабун. Командование «Ан-Нусры» полностью возложило вину на «Джейш Аль-Ислам».

Провинция Алеппо

На линии фронта в районе между освобожденной базой «Аль-Джирах» и оккупированным ИГ городом Маскана на востоке провинции Алеппо продолжается кровопролитное противостояние между силами «Исламского государства»* и Сирийской свободной армии (САА). «Тигры» и другие правительственные подразделения, развивающие масштабное наступление на этом направлении, столкнулись с упорным сопротивлением отрядов боевиков. Информагентство ARA News заявляет, что в ходе последних столкновений семь бойцов армии САР были захвачены в плен. Кроме того, террористами были уничтожены два танка САА. Напомним, ранее подконтрольные ИГИЛ источники сообщали о 27 убитых сирийских солдатах, однако эта информация так и не получила подтверждения. Правительственные силы продолжают вести наступление в направлении Масканы вблизи границы с провинцией Ракка.

Кроме того, канал в соцсети Twitter (@Mushakisnews) передает, что на востоке провинции Алеппо боевиками ИГ был убит офицер сирийской армии Ахмад Али Ибрагим родом из провинции Тартус.

По информации местного источника в Twitter (@BerzanEbrahm), турецкие войска разрушают жилые дома в городе Аль-Баб, также расположенном на востоке провинции. Анкара намерена построить на подконтрольной сирийской вооруженной оппозиции территории республики свою военную базу. При этом местные жители возмущены действиями новых захватчиков. Отмечались даже стычки между турецкими военнослужащими и гражданскими лицами. Напомним, этот город был взят армией Турции при поддержке боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в ходе операции «Щит Евфрата», несмотря на то, что правительственные войска САР также вели наступление в этом направлении. Силы кампании вытеснили из Аль-Баба отряды ИГИЛ к концу февраля текущего года.

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства» предприняли неожиданную попытку контратаки позиций армии САР к востоку от Пальмиры, в результате чего в районе развязались бои, которые продолжаются до сих пор, передает Al Yamania News. Никаких сообщений о ходе противостояния и потерях сторон не поступало. Напомним, в восточном направлении от освобожденного древнего города продолжается наступление САА вдоль шоссе на Дейр эз-Зор. Командование правительственной армии планирует взять следующий крупный оплот ИГ на этом пути — населенный пункт Ас-Сухна у границы между провинциями, после чего двинуться на Дейр эз-Зор.

Оппозиционный источник в Twitter (@FREE_TV_SYRIA) сообщает о нескольких авиаударах сирийских ВВС по укрепленным районам ИГИЛ недалеко от населенных пунктов Каср Аль-Халлабат и Аль-Саванна, расположенных между Хомсом и Пальмирой. При этом никаких данных о результатах боевого вылета источником не приводится.

Провинция Даръа

На юге города Даръа продолжаются перестрелки между правительственными и оппозиционными силами. По сообщению военного источника в Twitter (@alfa30ri), в районе Аль-Маншия огнем боевиков был убит офицер армии САР Мазен Шакиб Надер. О потерях в численном составе в рядах исламистских формирований не сообщается. Напомним, что на юге республики запрещено применению любых вооружений, так здесь находится зона деэскалации конфликта. Тем не менее антиправительственные группировки не прекращают атаковать и обстреливать опорные пункты САА, рассчитывая взять административный центр региона. Под контроль радикалов в ходе ожесточенного противостояние уже перешло почти 90% территории ключевого района Аль-Маншия, а также значительная часть соседнего — Даръа Аль-Балад.

Провинция Ракка

Наступающие части Сирийской демократической армии (SDF)**** при поддержке ВВС международной коалиции развивают наступление на позиции «Исламского государства», двигаясь вдоль дороги на Ракку с запада. Под прикрытием артиллерии курдским отрядам удалось вплотную подойти к поселку Хинда. Однако, как сообщает сирийское информагентство Damascus Now, несколько выпущенных бойцами SDF крупнокалиберных снарядов взорвались в жилом квартале близлежащего населенного пункта Кудайран. В результате три местных жителя получили ранения. Напомним, накануне сообщалось о гибели мирной жительницы к северо-востоку от столицы провинции в результате обстрела со стороны демократических сил. Курды продолжают вести массированные атаки позиций ИГ, постепенно приближаясь к главному оплоту террористической организации с севера и с запада.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийские войска совместно с бойцами «Хезболлы» и сил Национальной обороны (NDF)****** продолжает операцию на востоке провинции Эс-Сувейда у южной границы республики. В ходе последней серии атак союзным силам удалось значительно продвинуться в зачистке территорий в регионе, подконтрольном «свободной армии». С боями САА вошла в район Аз-Залаф, освободив на данный момент большую его часть. Таким образом, штурмовые группы оказались уже на территории провинции Дамаск и в настоящий момент продолжают наступать в направлении пограничного блокпоста «Ат-Танф». Об этом сообщается на странице NDF в Twitter (@NatDefFor). Командование армии САР намерено полностью взять под свой контроль район южной границы, чтобы обезопасить страну от возможной военной интервенции войск США, базирующихся на территории Иордании.

Ирак

Боевики «Исламского государства» сожгли порядка 100 гектаров пшеничных полей в районе населенного пункта Аль-Бутраз в 64 километрах к северу от города Баакуба в провинции Дияла. Кроме того, террористы нарушили энергоснабжение ряда поселков в этом районе, повалив два электрических столба у деревни Аль-Азим. Напомним, что иракская армия при поддержке ВВС стран антитеррористической коалиции недавно начала наступление на опорные пункты ИГИЛ на этом направлении, однако каких-либо значительных успехов пока не добилась.

* Организация запрещена на территории РФ.