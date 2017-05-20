Шпионы показали новый трехрядный кроссовер Mazda CX-8 без камуфляжа

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Москва, 20 мая. Первые шпионские снимки нового семиместного кроссовера Mazda CX-8 без камуфляжа появились в Сети. Автомобиль удалось запечатлеть на улицах Сан-Франциско.

Как отмечает издание Autoevolution, новый кроссовер будет в целом напоминать модель CX-9. Отличие будет состоять в основном в заднем бампере и фонарях. Колеса CX-8 будут больше напоминать колеса CX-5: они получат такие же 17-дюймовые алюминиевые диски.

Кроссовер с тремя рядами сидений был анонсирован японским автогигантом в конце апреля. Кроссовер будет доступен как в шести-, так и семиместном вариантах. Длина автомобиля составит 4900 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1730 мм. Колесная база составит 2930 мм.

Автомобиль оснастят 2,2-литровым четырехцилиндровым турбодизельным мотором, который сможет генерировать 173 лошадиные силы. Mazda CX-8 будет оснащен шестиступенчатой автоматической коробкой передач.