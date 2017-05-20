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Политика
Турция готовится к операциям против курдов в Сирии и Ираке

Турция готовится к операциям против курдов в Сирии и Ираке

14:52  20 Мая 2017
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Турция готовится к операциям против курдов в Сирии и Ираке

Анкара, 20 мая. Анкара готова дать отпор любым возможным атакам со стороны курдов в Сирии и Ираке. План антитеррористических операций подготовлен в генеральном штабе ВС Турции. Об этом сообщают местные СМИ.

Разведка ведет круглосуточное дежурство в пограничной зоне, туда же отправлена и дополнительная техника. Склады боеприпасов забиты до отказа.

О готовящихся мерах, направленных на противодействие возможной агрессии со стороны курдов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его переговоры с американским лидером Дональдом Трампом не оправдали надежды Анкары на поддержку в принципиальном для нее вопросе.

Турция готовится к операциям против курдов в Сирии и Ираке

Напомним, Турция уверена, что курдские формирования YPG и PYD имеют непосредственное отношение к Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической, и высказывается против финансовой помощи им со стороны США. Вашингтон не разделяет такой позиции.

По итогам переговоров Эрдоган заявил, что его страна оставляет за собой право на ответные меры в случае атаки курдов. 

Алексей Громов
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